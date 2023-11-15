Бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу Происшествия

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет бывшая дознаватель отдела полиции, которую обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Согласно информации, преступление произошло в октябре 2022 года.

Как полагает следствие, сотрудница полиции изготовила подложные документы, касающиеся осмотра автомобиля, с приобщением материалов по данному авто к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, с якобы хранением машины на спецстоянке.

В действительности указанный автомобиль находился в пользовании владельца, что может являться свидетельством фальсификации доказательств по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде.