Бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет бывшая дознаватель отдела полиции, которую обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Согласно информации, преступление произошло в октябре 2022 года.
Как полагает следствие, сотрудница полиции изготовила подложные документы, касающиеся осмотра автомобиля, с приобщением материалов по данному авто к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, с якобы хранением машины на спецстоянке.
В действительности указанный автомобиль находился в пользовании владельца, что может являться свидетельством фальсификации доказательств по уголовному делу.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщалось ранее, теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде.
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