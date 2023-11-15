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Происшествия

Теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде

27 ноября 2023 14:33  [128] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации, с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники через расчетные счета фиктивных организаций переводили поступившие от клиентов средства в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям.

После этого деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам. На этих незаконных действиях задержанные заработали более 146 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)

Всего было задержано 7 человек: организатор, бухгалтер и пятеро соучастников, подготавливавших документы и искавших клиентов. В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом.

В ходе обысков в жилищах задержанных, семи офисах и десяти машинах были изъяты мобильные телефоны, более двухсот банковских карт, деньги и документы.

Напомним, в октябре в Нижегородской области задержали теневых банкиров, чей незаконный доход превысил 27 млн рублей.

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Теги:
МВД Мошенничество
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