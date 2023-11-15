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Общество

Нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" получил лицензию на выдачу дипломов по программам повышения квалификации

30 ноября 2023 10:16  [79] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" стал обладателем официальной лицензии на выдачу дипломов по программам повышения квалификации в востребованных областях ИТ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что ИТ-кампус совместно с ведущими нижегородскими университетами и ИТ-компаниями уже проводит образовательные интенсивы для студентов и специалистов из всех регионов страны, желающих повысить уровень своих знаний. Это позволит максимально оперативно перейти к реализации образовательных программ.

"Создание кампусов мирового уровня проводится по инициативе президента России Владимира Путина и имеет очень серьезное значение для развития страны. Делается все необходимое, чтобы как можно быстрее начать подготовку востребованных специалистов", - подчеркнул Глеб Никитин.

В 2024 году планируется запуск программ дополнительного образования в области машинного обучения, анализа больших данных и интернета вещей, а также ряда совместных программ повышения квалификации с индустриальными партнерами ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" по направлениям информационной безопасности, САПР и отечественным операционным системам и СУБД на базе Linux.

Напомним, что нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" и компания QApp заключили соглашение о сотрудничестве.

ИT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

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Теги:
IT
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