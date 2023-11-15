Более 2 тысяч бездомных животных отловили в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 2 тысяч бездомных животных отловили в Нижегородской области в 2023 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете ветеринарии региона.

Согласно информации, на текущий год запланирован отлов 2831 бездомных животных. На эти цели в регионе выделено 30,6 млн рублей.

На данный момент совершен отлов 2131 животного без владельца, из них уже возвращено в среду обитания – 1463. Они были стерилизованы и вакцинированы против бешенства.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом плановый показатель по отлову животных в этом году выше.

Ранее сообщалось, что почти 4,7 млн рублей выделено на отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде.