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Общество

Более 2 тысяч бездомных животных отловили в Нижегородской области в 2023 году

30 ноября 2023 10:45  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 2 тысяч бездомных животных отловили в Нижегородской области в 2023 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете ветеринарии региона.

Согласно информации, на текущий год запланирован отлов 2831 бездомных животных. На эти цели в регионе выделено 30,6 млн рублей.

На данный момент совершен отлов 2131 животного без владельца, из них уже возвращено в среду обитания – 1463. Они были стерилизованы и вакцинированы против бешенства.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом плановый показатель по отлову животных в этом году выше.

Ранее сообщалось, что почти 4,7 млн рублей выделено на отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Животные
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