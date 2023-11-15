Департаменты образования Нижнего Новгорода и Волгограда начали сотрудничать Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко и директор департамента по образованию администрации Волгограда Ирина Радченко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности и патриотического воспитания обучающихся.

Согласно информации, в ходе встречи представители двух департаментов обсудили вопросы патриотического воспитания детей и важность исторического просвещения.

В рамках соглашения будет вестись работа по повышению у школьников интереса к урокам по истории, проводиться мероприятия по патриотическому воспитанию.

Также нижегородские и волгоградские учителя примут участие в совместных мероприятиях, направленных на изучение исторического наследия России.

Напомним, в рамках проекта "Уроки с путешествием" более четырех тысяч нижегородских десятиклассников посетят Волгоград.