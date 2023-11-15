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Общество

Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря

30 ноября 2023 13:07  [103] Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, вопросы Владимиру Путину начнут принимать уже завтра, 1 декабря.

Задать вопросы президенту можно будет по номеру 8-800-200-40-40, СМС на номер 0-40-40, через сайт "Москва - Путину".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в рамках мероприятия Владимир Путин подведет итоги уходящего года.

Также он добавил, что четкого хронометража у мероприятия нет, но оно "всегда весьма продолжительно и содержательно".

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет прямую линию 7 декабря.

Нижегородцы могут задать свои вопросы по телефонам: 8 (831) 233-01-00, 8 (800) 775-22-21 по будням с 09:00 до 20:00, по выходным — с 09:00 до 18:00. Также вопрос можно направить через сайт правительства Нижегородской области.

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Теги:
Владимир Путин прямая линия
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