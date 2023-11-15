Налоговые и неналоговые доходы Нижегородской области в 2023 году увеличены более чем на 5 млрд рублей Экономика

Депутаты ЗСНО на заседании 30 ноября внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Документ, внесенный губернатором, принят в двух чтениях.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличены на 5,4 млрд рублей, в основном за счет налога на прибыль организаций. Также будут увеличены доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан планируется дополнительно направить 700 млн рублей, на проведение капитального ремонта Нижегородской областной детской клинической больницы, приобретение оборудования – 570 млн рублей, на капремонт отделения реанимации специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Бориса Королева, приобретение оборудования, обустройство вертолетной площадки – 380 млн рублей.

"Основные акценты в бюджетных правках – на проекты развития и здравоохранение. Миллиард рублей закладываем в ноябре на строительство ИТ-кампуса. До конца года ожидаем из федерального бюджета еще поступления на эти цели. Опережающее финансирование региону выделяют за высокие темпы реализации проекта. Благодаря серьезно увеличившимся собственным доходам направляем дополнительные средства на оборудование для Нижегородской областной детской клинической больницы, на лекарства льготникам и оснащение кардиохирургической клинической больницы имени академика Королева", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Экономика Нижегородской области справляется с непростыми текущими условиями. Вопреки всем негативным прошлым прогнозам собственные доходы региона продолжают существенно расти, в первую очередь налоговые доходы. Это позволяет нам направлять дополнительные деньги на решение приоритетных социальных задач", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год принят в первом чтении.

Также сообщалось, что бюджет Нижегородской области на 2023 год будет скорректирован на 7 млрд рублей.