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Общество

Нижегородские парламентарии обсудили обязательную регистрацию домашних собак

30 ноября 2023 14:42  [108] Общество

Депутаты регионального парламента на заседании 30 ноября обсудили во втором чтении законопроект "О содержании домашних животных в Нижегородской области".

Положительную оценку законопроекту высказали представители комитета ветеринарии Нижегородской области, регионального Управления Роспотребнадзора, зоозащитники.

Принятие законопроекта обусловлено необходимостью регулировать вопросы содержания животных и предусматривает обязательную регистрацию собак.

Актуальность и необходимость принятия законопроекта во втором чтении обусловлена отрицательной статистикой пострадавших от укусов собак.

Так, в 2022 году жертвами нападений животных стали более семи тысяч человек, среди них чуть более двух тысяч детей. Специалисты отмечают, что в 90 процентах случаев людей кусали именно домашние собаки.

Сейчас обязательная регистрация собак предусмотрена в четырёх регионах страны – в Москве, Приморском крае, Еврейской автономной области и Калужской области. Там обязательной регистрации подлежат ещё и кошки.

Авторы законопроекта особо подчёркивают, что его концепция не поменялась с момента принятия в 1 чтении. Уже в принятой редакции предусматривалась обязательная регистрация собак.

"Регистрация проводится путем чипирования, стоимость чипа и самой услуги по чипированию - 500 рублей. При этом, во время регистрации бесплатно делается вакцинация от бешенства, что позволяет хозяину сэкономить до двух тысяч рублей. Информация о зарегистрированных собаках заносится в региональную базу данных, она, в свою очередь, интегрируется в федеральную", - отметил председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий ЗСНО Игорь Тюрин.

Проект закона был принят в 1 чтении в 2017 году. На тот момент было принято решение отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении, в связи с планируемой разработкой федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

Вступление в силу законопроекта о регистрации собак предлагается с 1 сентября 2024 года, по аналогии с началом работы системы сбора информации об идентификации и учете всех сельскохозяйственных животных. К этому времени областное правительство разработает все необходимые подзаконные акты. Кроме того, представители комитета по ветеринарии проведут разъяснительную работу с населением.

"Чипирование, на мой взгляд, должно стать обязательной частью правил содержания собак, так же как регулярная вакцинация от бешенства. Установка микрочипов популярна во многих европейских странах, сейчас набирает популярность в России. Чипировать собаку можно как на первых месяцах жизни, так и во взрослом возрасте. Не имеет значения размер, порода и пол животного. Единственным противопоказанием для подкожного введения электронного чипа являются хронические кожные заболевания или инфекции", - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Дмитрий Макаров.

"Владельцы собак должны понимать, что бояться чипирования не нужно, для животных это абсолютно безболезненная и безвредная процедура. Чип по размеру не больше рисового зёрнышка, совершенно безопасен для собаки. В момент считывания кода создаётся слабое электромагнитное поле, всё остальное время чип не создаёт никого излучения. Вся информация о питомце и его хозяине вносится в единую базу чипированных животных. Хотелось бы развеять заблуждения владельцев собак о том, что микрочип обладает функцией GPS-трекера и способен отследить место нахождения собаки с помощью спутника. В поиске питомца поможет именно информация о владельце, которая как раз находится на чипе", - рассказал директор ООО "Зоозащита НН" Владимир Гройсман.

Как сообщалось ранее, более 2 тысяч бездомных животных отловили в Нижегородской области в 2023 году. 

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Теги:
Животные Законодательное собрание Законопроекты
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