Производство автомобилей "Волга" планируется возродить в Нижнем Новгороде

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Производство легковых автомобилей "Волга" планируется возродить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках стрима Народного фронта.
Согласно информации, производство может начаться уже в 2024 году.
"Это всегда было моей мечтой, чтобы ГАЗ возобновил производство легковых автомобилей. Сейчас гораздо больше шансов, что это произойдет", - сказал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что электробус ГАЗель вышел в финал премии "Лучший промышленный дизайн России".
СПРАВКА:
Легковые автомобили ГАЗ "Волга" начали производить в городе Горьком в 1956 году.
Всего было выпущено 19 различных моделей автомобиля, производство последней из них - Volga Siber - прекратилось в 2010 году.
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