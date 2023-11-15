Производство автомобилей "Волга" планируется возродить в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Производство легковых автомобилей "Волга" планируется возродить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках стрима Народного фронта.

Согласно информации, производство может начаться уже в 2024 году.

"Это всегда было моей мечтой, чтобы ГАЗ возобновил производство легковых автомобилей. Сейчас гораздо больше шансов, что это произойдет", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что электробус ГАЗель вышел в финал премии "Лучший промышленный дизайн России".

СПРАВКА:

Легковые автомобили ГАЗ "Волга" начали производить в городе Горьком в 1956 году.

Всего было выпущено 19 различных моделей автомобиля, производство последней из них - Volga Siber - прекратилось в 2010 году.