Нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену Происшествия

Нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в январе 2023 года 25-летний мужчина общался с куратором вооруженных украинский формирований и дал согласие на переход на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против России.

"В тот момент мои политические взгляды были затуманены, однако бдительные сотрудники ФСБ России помогли мне осознать, что я мог совершить большую ошибку тем, что поддерживаю украинскую сторону. Я добровольно сообщил им о данном факте и это поспособствовало избежанию уголовной ответственности по статье "государственная измена". Я призываю всех граждан, получивших сомнительные предложения от украинской стороны, своевременно сообщать об этом в ФСБ России и помогать изобличать наших недругов", - заявил нижегородец.

Для недопущения совершения преступления мужчине объявили предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

В ФСБ предупреждают, что в настоящее время в социальных сетях прослеживается тенденция к увеличению попыток вербования россиян со стороны зарубежных спецслужб.

Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за попытку принять участие в СВО на стороне Украины.