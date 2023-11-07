Нижегородца задержали за попытку принять участие в СВО на стороне Украины Общество

Фото: ФСБ России по Нижегородской области

Нижегородца задержали за попытку принять участие в СВО на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина через свою электронную почту и Telegram общался с куратором украинской военизированной террористической организации. В дальнейшем задержанный планировал участвовать в боевых действиях против армии России.

Как установили оперативники, нижегородец готовился к переходу на сторону противника в течение восьми месяцев. За это время он потратил более 300 тысяч рублей на покупку обмундирования.

Мужчина был задержан при попытке выезда на Украину. Сейчас он находится под стражей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Нижегородцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двум нижегородцам вынесли предостережения о недопустимости государственной измены.

Также напомним, что в мае нижегородца приговорили к 9 годам колонии за шпионаж в пользу Украины, США и Великобритании.