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Происшествия

Сразу две операции по спасению рыбаков провели сотрудники МЧС в Городецком районе

30 ноября 2023 15:26  [39] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Две операции по спасению рыбаков со льда провели сотрудники нижегородского МЧС в Городецком районе 30 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в первом случае четыре человека оказались на отколовшейся льдине в Горьковском водохранилище в районе реки Яхра. В результате были спасены четверо мужчин, в медицинской помощи они не нуждались.

Во втором случае 11 человек около турбазы "Солнечная" оказались отрезаны от берега Волги в результате образования полыньи.

Спасатели после поступившего сигнала также пришли на помощь и помогли рыбакам добраться до берега.

В нижегородском МЧС обращаются к жителям региона с призывом не выходить на лед до наступления безопасной толщины ледового покрытия водоемов.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус опрокинулся на бок в Володарском районе.

 


 

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Теги:
Городецкий район МЧС
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