Сразу две операции по спасению рыбаков провели сотрудники МЧС в Городецком районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Две операции по спасению рыбаков со льда провели сотрудники нижегородского МЧС в Городецком районе 30 ноября.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в первом случае четыре человека оказались на отколовшейся льдине в Горьковском водохранилище в районе реки Яхра. В результате были спасены четверо мужчин, в медицинской помощи они не нуждались.
Во втором случае 11 человек около турбазы "Солнечная" оказались отрезаны от берега Волги в результате образования полыньи.
Спасатели после поступившего сигнала также пришли на помощь и помогли рыбакам добраться до берега.
В нижегородском МЧС обращаются к жителям региона с призывом не выходить на лед до наступления безопасной толщины ледового покрытия водоемов.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус опрокинулся на бок в Володарском районе.
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