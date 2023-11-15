Музей футбола откроют на стадионе "Нижний Новгород" в 2024 году Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Музей футбола откроют на стадионе "Нижний Новгород" в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, сейчас уже идет сбор будущих экспонатов и артефактов, среди которых как исторические материалы, так и современные инсталляции.

Наполнить музей помогут и болельщики. О начале сбора реликвий будет объявлено в ближайшее время.

Проект музея в рамках конкурса разработают выпускники Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Победитель конкурса будет объявлен уже в начале следующего года

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" организует встречу болельщиков с Олегом Романцевым.