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Музей футбола откроют на стадионе "Нижний Новгород" в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, сейчас уже идет сбор будущих экспонатов и артефактов, среди которых как исторические материалы, так и современные инсталляции.
Наполнить музей помогут и болельщики. О начале сбора реликвий будет объявлено в ближайшее время.
Проект музея в рамках конкурса разработают выпускники Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Победитель конкурса будет объявлен уже в начале следующего года
Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" организует встречу болельщиков с Олегом Романцевым.
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