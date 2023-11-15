Новое помещение для детского ансамбля открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новое помещение для детской студии при муниципальном ансамбле народной песни "Любава" открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации, в помещении на улице Советской были полностью заменены инженерные сети, усилены перекрытия, смонтированы пожарная сигнализация и видеонаблюдения. После перепланировки здесь обустроили три репетиционных зала, костюмерную и бытовые помещения.

В студии при ансамбле сейчас занимается около 250 детей, а новое помещение позволит увеличить набор до 350 человек.



Директор нижегородского ансамбля народной песни "Любава" Максим Егоров отметил, что все педагоги - действующие артисты муниципального коллектива, который является лауреатом множеством Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Ансамбль был создан в 1997 году. В его программе русские народные песни и танцы, а также песни и танцы народов России. В составе ансамбля: вокальная группа, танцевальная группа, инструментальная группа. Основное помещение находится на улице Тонкинской, 7.

Ранее сообщалось, что Нижегородская детская художественная школа №1 возобновила работу после ремонта.