Около 200 наркопреступлений выявили полицейские в ходе операции "Дети России" Общество

В Нижегородской области с 13 по 22 ноября прошёл второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции "Дети России-2023". Организатором акции выступает ГУ МВД России по Нижегородской области при поддержке регионального правительства и органов местного самоуправления.

В рамках операции было организовано более 14 тысяч мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании среди подростков.

Мероприятия проводили сотрудники полиции при содействии специалистов сферы образования, здравоохранения, молодёжной политики, социальной защиты, спорта и культуры, а также членов общественных и молодёжных организаций, а также представителей традиционных религиозных конфессий.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, по результатам операции сотрудники полиции выявили 198 наркопреступлений, составили 568 протоколов об административных правонарушениях. Из незаконного оборота было изъято более 4 кг наркотических средств.

Напомним, первый этап акции проходил с 3 по 12 апреля.

За 2022 год в рамках акции "Дети России" было проверено 1693 объекта массового пребывания и проведено более 14 тысяч профилактических мероприятий. При этом сотрудники полиции выявили 77 преступлений и 605 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков,