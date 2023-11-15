Около 200 наркопреступлений выявили полицейские в ходе операции "Дети России"

В Нижегородской области с 13 по 22 ноября прошёл второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции "Дети России-2023". Организатором акции выступает ГУ МВД России по Нижегородской области при поддержке регионального правительства и органов местного самоуправления.
В рамках операции было организовано более 14 тысяч мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании среди подростков.
Мероприятия проводили сотрудники полиции при содействии специалистов сферы образования, здравоохранения, молодёжной политики, социальной защиты, спорта и культуры, а также членов общественных и молодёжных организаций, а также представителей традиционных религиозных конфессий.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, по результатам операции сотрудники полиции выявили 198 наркопреступлений, составили 568 протоколов об административных правонарушениях. Из незаконного оборота было изъято более 4 кг наркотических средств.
Напомним, первый этап акции проходил с 3 по 12 апреля.
За 2022 год в рамках акции "Дети России" было проверено 1693 объекта массового пребывания и проведено более 14 тысяч профилактических мероприятий. При этом сотрудники полиции выявили 77 преступлений и 605 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков,
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