Почти 35 человек получили травмы в ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году

В ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году травмы получили 34 человека, сообщает "НТА-Приволжье".
Жертвами таких аварий в регионе в текущем году стали 4 человека.
Всего на дорогах Нижегородской области было зафиксировано 174 случая ДТП с животными. Наиболее часто подобные аварии фиксировались в Арзамасском, Семеновском, Городецком, Краснобаковском районах, а также в Борском округе.
Как сообщалось ранее, два человека погибли в ДТП с лосем в Уренском районе.
Также сообщалось, что водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе.
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