Почти 35 человек получили травмы в ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году Происшествия

В ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году травмы получили 34 человека, сообщает "НТА-Приволжье".

Жертвами таких аварий в регионе в текущем году стали 4 человека.

Всего на дорогах Нижегородской области было зафиксировано 174 случая ДТП с животными. Наиболее часто подобные аварии фиксировались в Арзамасском, Семеновском, Городецком, Краснобаковском районах, а также в Борском округе.

Как сообщалось ранее, два человека погибли в ДТП с лосем в Уренском районе.

Также сообщалось, что водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе.