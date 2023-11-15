Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
01 декабря 2023 11:04  [62] Почти 35 человек получили травмы в ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году
01 декабря 2023 10:02  [139] Нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе
01 декабря 2023 09:14  [185] Доверчивая нижегородка отдала мошенникам почти 4 млн рублей
30 ноября 2023 15:26  [274] Сразу две операции по спасению рыбаков провели сотрудники МЧС в Городецком районе
30 ноября 2023 15:11  [347] Нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену
30 ноября 2023 09:47  [343] Бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу
29 ноября 2023 11:25  [377] Грузовая "ГАЗель" сгорела ночью в Автозаводском районе
28 ноября 2023 19:02  [598] Бывшую и.о заведующей прозектуры больницы №5 Нижнего Новгорода осудили за взятку
28 ноября 2023 09:36  [615] Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде
27 ноября 2023 14:33  [573] Теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде
Происшествия

Почти 35 человек получили травмы в ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году

01 декабря 2023 11:04  [62] Происшествия

В ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году травмы получили 34 человека, сообщает "НТА-Приволжье".

Жертвами таких аварий в регионе в текущем году стали 4 человека.

Всего на дорогах Нижегородской области было зафиксировано 174 случая ДТП с животными. Наиболее часто подобные аварии фиксировались в Арзамасском, Семеновском, Городецком, Краснобаковском районах, а также в Борском округе.

Как сообщалось ранее, два человека погибли в ДТП с лосем в Уренском районе.

Также сообщалось, что водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph