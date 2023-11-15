Около 1500 водителей автобусов не хватает в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев на заседании Законодательного собрания доложил о состоянии общественного транспорта в регионе.

На данный момент в Нижегородской области действует 330 маршрутов по Нижегородской агломерации (Нижний Новгород, Бор, Дзержинск, Балахна, Заволжье, Городец, Кстово, Арзамас, Богородск - прим. ред.), 260 межмуниципальных маршрутов и 556 маршрутов вне агломерации.

По Нижегородской агломерации работает 1819 единиц транспортных средств, из которых 699 нуждаются в замене. Вне агломерации курсирует 739 автобусов, 478 нуждаются в замене.

По нормативу у нижегородских перевозчиков должно числиться 3 988 водителей, однако на данный момент в регионе работает только 2 941 водитель. Таким образом, дефицит водительских кадров составляет 1 497 человек. Средний возраст водительского состава - 50 лет.

Для сокращения дефицита в регионе водителям была поднята зарплата, привлекаются кадры из других регионов, введен социальный пакет и другое. Сейчас средняя заработная плата у водителей в "Нижегородпассажиравтотранс" составляет около 65 тысяч рублей.

Благодаря этим мерам количество водителей в "Нижегородпассажиравтотранс" в 2023 году увеличилось на 35 человек, после сокращения в 2021 и 2022 годах на 154 и 135 человек соответственно.

Ранее сообщалось, что иногородних водителей "Нижегородпассажиравтотранса" бесплатно разместят в пансионате в Зеленом городе.

Также напомним, что около 300 новых автобусов закупят для 32 районов Нижегородской области.