Около 300 новых автобусов закупят для 32 районов Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделило Нижегородской области средства на закупку около 300 пассажирских автобусов для 32 муниципалитетов. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, около 80% техники будет использовано на муниципальных маршрутах, около 20% - на межрайонных.

Новые автобусы поступят в такие муниципалитеты, как Богородск, Городец, Балахна, Арзамас, Кстово, Павлово, Чкаловск, Кулебаки, Шаранга, Спасское, Вознесенское, Гагино, Урень, Воскресенское, Семёнов, Бутурлино, Красные Баки, Лысково, Ветлуга, Вад, Перевоз, Сосновское, Дивеево, Первомайск, Сокольское, Шатки, Ковернино, Навашино, Ардатов, Вача, Дальнее Константиново, Сеченово.

Глеб Никитин отметил, что этот перечень может быть расширен.

Предполагается, что автобусы поставят в регион уже в этом году.

Ранее сообщалось, что новые автобусы появятся летом на маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде. Также столица Приволжья осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

Кроме того, Нижегородской области из федерального бюджета выделено 1,1 млрд рублей на закупку 173 новых автобусов.