Около 100 человек с ВИЧ-инфекцией выявляют в Нижегородской области каждый месяц Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 100 человек с ВИЧ-инфекцией выявляют в Нижегородской области каждый месяц. Об этом ИА "Время Н" рассказала заместитель главного врача Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Стелла Минаева.

Согласно информации, в 2022 году в Нижегородской области были зарегистрированы почти 18,5 тысячи больных ВИЧ-инфекцией, из которых под наблюдением находилось около 17,5 тысячи человек.

Стелла Минаева отметила, что в регионе снижется смертность от СПИДа. Это связано с тем, что более 90% больных получают противовирусные препараты, а также увеличивается охват населения тестированием на ВИЧ.

Отдельно отмечается сокращение числа детей, заразившихся ВИЧ от матери.

Ранее министерство здравоохранения Нижегородской области к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о ВИЧ/СПИДе.