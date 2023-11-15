Четырнадцать вопросов о ВИЧ/СПИДе Общество

Министерство здравоохранения Нижегородской области к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о ВИЧ/СПИДе.

1. Что такое ВИЧ и ВИЧ-инфекция?

ВИЧ – сокращенное: "вирус иммунодефицита человека". ВИЧ – это вирус, избирательно вызывающий недостаточность защитной системы организма человека за счет истребления CD4-клеток, а уменьшение количества CD4-клеток приводит к снижению иммунитета, его недостаточности или иммунодефициту.

Заболевание, вызываемое ВИЧ, называют ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция начинается с момента заражения ВИЧ и продолжается много лет, до самой смерти человека.

Через несколько лет ВИЧ снижает количество CD4-клеток, развивается недостаточность иммунитета, и у зараженного ВИЧ человека появляются болезни, которые у здоровых людей быстро сами проходят или легко излечиваются. У зараженных ВИЧ со сниженным иммунитетом такие болезни сами не проходят, а со временем они становятся все тяжелей и опасней, ведь ВИЧ убивает часть защитников организма. По мере дальнейшего снижения количества клеток CD4 и снижения иммунитета развиваются болезни внутренних органов, постепенно приводящие к смерти. Эту позднюю стадию ВИЧ-инфекции называют синдромом приобретенного иммунодефицита, СПИДом.

2. Как много времени проходит от заражения ВИЧ до развития СПИДа?

Если не использовать современных методов лечения, то в течение 10 лет после заражения ВИЧ СПИД развивается у 50% зараженных, в течение 20 лет – у 95%, лишь 5% живут с ВИЧ более 20 лет.

3. Чем ВИЧ-инфекция отличается от других инфекционных заболеваний?

Зараженный вирусом, например, кори человек только иногда погибает, но чаще – выздоравливает и после выздоровления полностью освобождается от него и на некоторое время у него развивается иммунитет к вирусу. ВИЧ-инфекция отличается тем, что однажды зараженный ВИЧ человек никогда от ВИЧ не освобождается и спустя годы умирает от его воздействия.

4. Как заражение ВИЧ приводит к СПИДу?

ВИЧ постепенно разрушает иммунную защиту человека перед бактериями, вирусами, грибками, и человек начинает постоянно заболевать разными инфекционными заболеваниями, которые быстро доводят его до смерти.

У больного СПИДом часто развиваются и опухоли, преимущественно возникающие под действием различных онкогенных вирусов: лимфомы, саркома Капоши. Обычное лечение дает кратковременный эффект, вместо одной болезни развивается другая. Больной СПИДом без применения современного лечения (антиретровирусная терапия) редко живет более 1 года

5. Всякое ли снижение иммунитета можно называть СПИДом?

Нет, СПИДом называют только серьезные поражения организма, обусловленные избирательным действием ВИЧ на иммунную систему. Изменения иммунитета, вызываемые ВИЧ, очень специфичны, от других причин возникают очень редко. Поэтому ВИЧ можно называть "вирусом СПИДа", а болезнь часто называют "ВИЧ/СПИД".

6. Каковы симптомы, появляющиеся у человека после заражения ВИЧ?

Признаки заражения ВИЧ трудно узнать. Часто ранняя ВИЧ-инфекция напоминает обычное ОРЗ, а у многих непосредственно после заражения вообще не было никаких признаков ВИЧ-инфекции, и том, что они заражены, им сказали, только через много лет после заражения, когда их обследовали на ВИЧ-инфекцию после появления признаков снижения иммунитета. ВИЧ-инфекция в большинстве случаев много лет протекает скрытно.

7. Как установить, что человек заражен ВИЧ?

Специфичные гены вируса можно обнаружить в крови со второй недели от момента заражения при использовании метода ПЦР. Для окончательной диагностики ВИЧ-инфекции необходимо ее подтверждение несколькими способами, в том числе методом "иммунного блотинга". В ряде случаев требуются повторные исследования.

8. Что такое инкубационный период ВИЧ-инфекции?

Период от момента заражения ВИЧ до появления симптомов недомогания по типу "острой респираторной инфекции" или до появления в крови антител к ВИЧ называют инкубационным. В этот период в крови уже находится ВИЧ, и от человека в инкубационном периоде ВИЧ-инфекции уже можно заразиться.

9. Каковы симптомы, появляющиеся у человека после инфицирования ВИЧ?

У многих людей через 1-4 месяца после заражения ВИЧ отмечается повышенная температура, часто боли в горле, пятнистая сыпь, иногда – расстройство стула. Доктора могут обнаружить увеличение лимфатических узлов, селезенки. Эти симптомы быстро исчезают и их может не быть вовсе. Чаще всего после заражения ВИЧ долгие годы обнаруживается только увеличение лимфоузлов всегда в нескольких разных местах. Особенно подозрительно длительное увеличение лимфоузлов на задней стороне шеи, в ямке над ключицей. При этом всегда увеличены несколько узлов, расположенных в разных местах.

10. Как можно заразиться ВИЧ?

Чтобы заразить человека, ВИЧ должен передаться ему от другого, ранее зараженного человека. Это может произойти при половых контактах. Это самый распространенный и естественный путь передачи ВИЧ. Кроме того, заражение может произойти при проникновении крови, зараженной ВИЧ, во внутренние среды организма незараженного. Это происходит при переливании крови от зараженного ВИЧ донора, при уколах, которые делают иглами и шприцами, на которых осталась зараженная ВИЧ кровь. Зараженная кровь чаще всего остается на иглах и шприцах, которыми пользуются наркопотребители. Наконец, ВИЧ может передаться от зараженной беременной женщины ее будущему ребенку, если женщина не принимает терапию. Другими путями ВИЧ не передается

11. Может ли ВИЧ существовать в воздухе?

ВИЧ по воздуху не летает. Никто из тех, кто дышал одним воздухом с зараженными ВИЧ в одном, даже самом тесном помещении ВИЧ не заразился.

12. Может ли ВИЧ передаваться через пищевые продукты и питье?

ВИЧ посредством продуктов и питьевых напитков не распространяется. Никто из тех, кто ел продукты, приготовленные инфицированными ВИЧ поварами, не заразился. Также никто из тех, кто ел из одной тарелки и пил из одной чашки с зараженными ВИЧ людьми, не заразился.

13. Когда надо начинать лечение ВИЧ-инфекции?

Чем раньше начинается антиретровирусная терапия, тем менее вероятно, что инфицированный ВИЧ человек заболеет СПИДом. Поэтому человеку, зараженному ВИЧ, важно узнать свой диагноз как можно раньше

14. Где можно получить бесплатное лечение?

Бесплатное обследование и лечение ВИЧ-инфекции граждане России могут получить в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом или их филиалах – они есть в каждом регионе страны, в том числе в Нижнем Новгороде.