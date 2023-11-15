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Происшествия

Четырех нижегородцев осудили за хищение у РЖД 23 млн рублей

01 декабря 2023 13:09  [119] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четырех нижегородцев осудили за хищение у РЖД 23 млн рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно информации, работники Горький-Казанской дистанции пути с июня 2019 года по сентябрь 2021 года с помощью безналичных заправочных карт продавали топливо сторонним автовладельцам, а для обоснования таких расходов предоставляли работодателю фиктивные документы. Этими действиями РЖД был причинен ущерб на сумму более 17 млн рублей.

Также двое подсудимых похитили новые железнодорожные рельсы на сумму свыше 4 млн рублей, которые по документам были уложены в пути.

Кроме того, участники группы фиктивно трудоустроили на железную дорогу одного из своих родственников, который за два года получил зарплату на сумму более 1 млн рублей. Эти деньги обвиняемые присваивали себе.

В совокупности РЖД был причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Двоих нижегородцев приговорили к 10 и 9 годам колонии со штрафом в размере 600 и 350 тысяч рублей соответственно. Двум другим участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 4 и 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Ранее сообщалось, что менеджер нижегородской турфирмы похитила у клиентов более 7,5 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество РЖД
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