Менеджер нижегородской турфирмы похитила у клиентов более 7,5 млн рублей Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Менеджер нижегородской турфирмы похитила у клиентов более 7,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в мае текущего года в полицию стали поступать заявления, что клиенты одной из туристических фирм после оплаты путевок не получали оплаченные услуги.

Было установлено, что 34-летняя менеджер турфирмы присваивала деньги себе и не оплачивала отдых клиентов. Всего она получила 7,5 млн рублей от 23 пострадавших.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемая попыталась скрыться от правоохранителей, но была задержана в поселке Новинки, где планировала трудоустроиться в табачный магазин. Сейчас женщина находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что желавший получить массаж нижегородец перевел мошенникам более 300 тысяч рублей.