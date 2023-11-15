Регистрация на конкурс-школу имени Игоря Тамма завершится 10 декабря Общество

Регистрация на конкурс-школу имени Игоря Тамма завершится 10 декабря. Об этом сообщили в Национальном центре физики и математики.

Согласно информации, Всероссийский конкурс проводится при поддержке Минобрнауки России, МГУ, Росатома.

Заключительный этап студенческого физико-математического конкурса-школы пройдет 29 января - 3 февраля 2024 года в кампусе Национального центра физики и математики в Сарове.

Для участников будет организована образовательная программа и конкурс на звание лучшего молодого исследователя. Для них проживание, питание, образовательная и культурная программы бесплатны, транспортные расходы до места проведения последнего этапа конкурса компенсируются организаторами.

Победители получат льготы при поступлении в магистратуру филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Сарове.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 10 декабря включительно на сайте.

Ранее сообщалось, что около 100 молодых ученых приняли участие в школе-семинаре НЦФМ по искусственному интеллекту в Сарове.