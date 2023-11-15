Голосование за номинантов нижегородской премии "Лучшие в спорте" проходит до 7 декабря Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Голосование за номинантов премии "Лучшие в спорте-2023" проходит в Нижегородской области.

Согласно информации, отдать свой голос можно в следующих номинациях: "Лучший журналист", "За преданность спорту", "Спортивная команда года", "Молодое дарование", "Прорыв года", "Спортсмен года", "Спортивная династия", "Лучшая организация адаптивного спорта".

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала состоится онлайн-голосование на сайте до 7 декабря, по итогам которого будут определены три кандидата в каждой номинации.

После этого экспертная комиссия выберет победителя. Церемония награждения пройдет 21 декабря на стадионе "Нижний Новгород".

С победителями премии прошлого года можно ознакомиться по ссылке.