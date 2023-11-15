Центр спортивных единоборств откроется в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и гендиректор "Группы ГАЗ" Александр Золотарев посетили стройплощадку Центра спортивных единоборств в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, Юрий Шалабаев и Александр Золотарев в июле 2023 года подписали соглашение о строительстве объекта. Автозавод в рамках программы "Новый социальный вектор" выделяет более 130 млн рублей на строительство центра, а из городского бюджета 80 млн рублей будет направлено на обустройство открытых спортплощадок возле центра и его инженерные коммуникации.

Согласно информации, центр уже в следующем году сможет принять 400 детей. В нем будут обстроены два зала для единоборств (греко-римская и вольная борьба, карате киокусинкай, ушу), раздевалки, холл с зоной ресепшн, комфортная зона для посетителей, медицинский кабинет, тренерская комната и административные помещения. Объект будет закреплен за спортивной школой Дворца спорта "Северная звезда".

Также будут созданы два мини-футбольных поля, с искусственным покрытием, воркаут-площадки, универсальная спортивная площадка, беговые дорожки.

Строительные работы стартовали в октябре. На данный момент забетонирован свайный фундамент, установлена система видеонаблюдения, идет монтаж металлоконструкций.

Ранее администрация Нижнего Новгорода и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Автозаводского парка.