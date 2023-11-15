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Происшествия

Жительница Сарова попыталась поджечь автомобиль по указанию мошенников

01 декабря 2023 16:43  [96] Происшествия

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Жительница Сарова попыталась поджечь автомобиль по указанию мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 30 ноября сотрудники Росгвардии задержали 65-летнюю женщину, которая пыталась поджечь припаркованную около дома на проспекте Мира машину.

В отделении полиции задержанная рассказала, что недавно ей позвонил якобы менеджер банка, который сообщил о том, что мошенники пытаются похитить ее средства. Для предотвращения незаконных операций по банковскому счета женщина перевела 370 тысяч рублей на якобы резервный счет.

После этого сотрудники банка сообщили, что средства были похищены полицейским, за которым сейчас ведется наблюдение. Мошенники попросили женщину помочь им в задержании злоумышленника. Для этого было необходимо поджечь автомобиль, после чего "похититель" средств выйдет на улицу, где будет задержан.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 167 ч. 2 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Автомобиль, который она пыталась поджечь, принадлежит инженеру, работающему в одном из местных НИИ.

В ГУ МВД предупреждают, что в настоящее время отмечается рост количества таких мошеннических схем. 

Напомним, сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают гражданских лиц к задержанию преступников. Если вам поступают такие предложения, следует прекратить звонок и сообщить о нем в полицию

Ранее сообщалось, что доверчивая нижегородка отдала мошенникам почти 4 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество Поджог
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