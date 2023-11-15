Церемония прощания с Владимиром Лебедевым состоится в Нижнем Новгороде 2 декабря Общество

Церемония прощания с сенатором от Нижегородской области Владимиром Лебедевым состоится в Нижнем Новгороде 2 декабря. Об этом сообщили в Законодательном собрании Нижегородской области.

Согласно информации, завтра в 08:00 в Кафедральном соборе Александра Невского состоится заупокойная божественная литургия и чин отпевания, затем в 11:00 начнётся церемония прощания с усопшим.

Напомним, Владимир Лебедев скончался от инфаркта 30 ноября.

СПРАВКА:

Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в Гродненской области. В 1987 окончил Нижегородский государственный технический университет, по специальности - радиоинженер. В 1997 году связал свою трудовую деятельность с ЗАО "Лукойл-Нижний Новгород". Сначала был назначен на пост заместителя генерального директора, чуть позже стал директором по развитию. С 1998 года работал на руководящих должностях в ОАО "Нижновэнерго".

В 2009 году был избран на пост заместителя губернатора Нижегородской области, курировал вопросы ЖКХ и энергетики.

Позже работал председателем Совета директоров ОАО "Нижегородская теплоснабжающая компания", входил в Инвестсовет при губернаторе.

В середине 2012 года назначен на должность замминистра природных ресурсов и экологии России. В 2013 году возглавил Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

В сентябре 2014 года делегирован в Совет Федерации от Нижегородской области. Вошёл в комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, став заместителем председателя.