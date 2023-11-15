Почти 1300 случаев заражения ВИЧ выявили в Нижегородской области в 2023 году Общество

Главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Соломон Апоян в ходе пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе.

Согласно информации, за 10 месяцев текущего года в Нижегородской области выявили 1 284 больных ВИЧ-инфекций против 1 352 за аналогичный период 2022 года.

Также в этом году обследование на ВИЧ прошли уже более 1,1 млн нижегородцев - это около 32% населения. За 10 месяцев 2022 года было обследовано более 825 тысяч человек - 22% от всего населения региона.

Кроме того, Соломон Апоян сообщил, что заболеваемость ВИЧ в Нижегородской области снизилась с 42,6 до 40,8 случаев на 100 тысяч человек.

Ранее министерство здравоохранения Нижегородской области к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о ВИЧ/СПИДе.