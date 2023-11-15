Мировой хороводный рекорд установят перед матчем ФК "Пари НН" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мировой хороводный рекорд установят перед матчем ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Он напомнил, что 2 декабря 2010 года стало известно, что Россия примет у себя Чемпионат мира по футболу.

"И вот решили перед завтрашним матчем напомнить всему миру, что футбол в России был, есть и будет. Мы ждем всех, кто завтра замкнет вместе с нами кольцо хоровода в чаше Стадиона "Нижний Новгород" и пройдет, взявшись за руки два круга", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Перед началом флешмоба волонтеры раздадут всем участник кокошники.

"Почему кокошники? А помните эпичный кадр с трибун ЧМ2018? Поэтому, кокошник могут надеть и женщины, и мужчины. Ну, и конечно, дети", - написал гендиректор "Пари НН".

Флешмоб стартует завтра в 18:00 в чаше стадионе. В 19:30 начнется матч "Пари НН" - "Урал".

Ранее сообщалось, что музей футбола откроют на стадионе "Нижний Новгород" в 2024 году.