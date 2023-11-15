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Культура и отдых

Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative Awards

02 декабря 2023 10:14  [1] Культура и отдых
Нижегородская область стала Регионом года на премии Russian Creative Awards

Нижегородская область стала Регионом года на премии Russian Creative Awards

Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative Awards. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, лауреатов объявили 1 декабря в Москве.

Также в финале от региона были представлены: в номинации "Музейный комплекс" – планируемый к открытию в 2027 году "Центр промышленного прогресса" в Выксе; и "Цифровой проект года" – турпортал по построению маршрутов и планированию отдыха в городе и области "Знакомьтесь, Нижний!".

Отмечается, что это единственная в мире премия, которая охватывает все креативные отрасли и вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. Нижегородская область ранее трижды входила в число её финалистов.

По словам губернатора Глеба Никитина, это признание лидерства региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне, что стало результатом огромной системной работы.

"За последние годы в Нижегородской области проведена мощная перегрузка культурной, образовательной и деловой жизни, проводятся крупные фестивали, запущена региональная программа арт-резиденций", – подчеркнул глава региона.

Так, здесь реализуется поддержка творческих предпринимателей, за 2019–2023 годы общий объем грантовой программы "Команда креативных практик" (ранее – "Команда 800") составил более 213 млн рублей, поддержано более 110 проектов нижегородцев, открыты школы креативных индустрий, Высшая школа искусств и дизайна ННГУ и Школа дизайна НИУ ВШЭ.

"Выращивание собственных специалистов, приглашение ведущих экспертов со всей страны, развитие инфраструктуры и среды, насыщенная культурная жизнь – всё это мощные катализаторы роста креативной экономики в регионе и факторы того, что Нижний становится лидером на креативной карте России", – резюмировал Глеб Никитин.

На премию претендовали свыше 1 тыс. проектов со всей России.

"Победа Нижегородской области стала возможной благодаря слаженной работе креативных институций, сфер культуры, туризма, НХП, событийной жизни, медиа, городской среды, всех представителей креативных индустрий. Важно понимать, что креативная экономика сегодня – важнейший фактор роста благосостояния региона и его привлекательности для жителей и туристов. Мы намерены и в дальнейшем продолжать эту работу, развивать экосистему поддержки творческих сфер нашей области", – прокомментировал замгубернатора Олег Беркович.

Напомним, в 2022 году новый культурный центр "Пакгаузы" победил в номинации "Креативное пространство года".

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