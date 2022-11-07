Нижегородские Пакгаузы победили в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards Общество

Олег Беркович с наградой Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские Пакгаузы продолжают собирать награды в престижных премиях. В этот раз выставочный центр на Стрелке победил в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, от Нижегородской области были представлены 4 проекта в трех номинациях: Пакгаузы и арт-резиденция "Выкса" - в номинации "Креативное пространство года", фестиваль "Столица закатов" - в номинации "Событие года", а также в номинации "Креативный регион" второй год подряд – Нижегородская область.

В своей номинации Пакгаузы на Стрелке обошли питерский "Севкабель Порт", арт-резиденцию "Выкса", творческий индустриальный кластер "Октава" в Туле - и других номинантов.

Ранее Пакгаузы в Нижнем Новгороде победили в премиях "Сделано в России" и Innovative Public Interior Awards.

Также Пакгаузы стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини".