Вопросы трудоустройства людей с инвалидностью обсудили в Нижегородской области Бизнес

фото: Областное кадровое агентство

Экспертная сессия "Инклюзивное трудоустройство как инструмент развития кадрового потенциала региона" состоялась 1 декабря на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инициатором мероприятия выступило "Областное кадровое агентство". В нём приняли участие более 40 представителей госструктур, некоммерческих организаций и предприятий региона для обсуждения инклюзивного трудоустройства.

Согласно информации, в условиях кадрового дефицита за последний год отмечается значительный рост интереса к людям с инвалидностью со стороны работодателей.

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина - к 2025 году увеличить число трудоустроенных кандидатов с инвалидностью с 25% до 51%.

"В условиях нехватки специалистов люди с инвалидностью являются важным кадровым ресурсом и должны быть интегрированы в рабочие процессы. Главная задача государства и бизнеса – создать возможности, чтобы особенные кандидаты с особенными потребностями смогли адаптироваться к рабочим условиям, социализироваться, успешно работать и быть вовлеченными в экономическую деятельность", - прокомментировал он.

Специалисты "ОКА" представили алгоритм бизнес-процессов, который поможет работодателям выбрать удобный вариант для закрытия квотируемых рабочих мест самостоятельно или с помощью социально ориентированных НКО. В таком случае работодатель может заключить соглашение с некоммерческой организацией, которая по квоте предприятия трудоустроит кандидата в свою организацию или мастерскую с подходящими условиями для сотрудников с инвалидностью.

Отмечается, что, например, на Выксунском металлургическом заводе заключено соглашение с социальным предпринимателем на создание таких 20 рабочих мест. Предприятие возмещает затраты на оплату труда этим сотрудникам.

Содействие работодателям в подборе кандидатов с инвалидностью на квотируемые рабочие места, а также в формировании продуктивного взаимодействия с некоммерческими организациями оказывают специалисты Проектного инклюзивного офиса, который работает с октября этого года. Координаторами проекта выступили управления по труду и занятости Нижегородской области, АНО "Областное кадровое агентство" и АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области". Проектный инклюзивный офис действует на площадке Нижегородского центра занятости населения в формате "единого окна" по индивидуальному сопровождаемому трудоустройству кандидатов с инвалидностью.

"Считаю важным для работодателей и кандидатов с инвалидностью услышать друг друга в части ожиданий. Речь идет не только о соблюдении требований законодательства и закрытии квот, но о построении такого карьерного пути работника, который был бы комфортен для обеих сторон", - подытожила министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева.