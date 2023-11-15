Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
02 декабря 2023 11:27  [80] Вопросы трудоустройства людей с инвалидностью обсудили в Нижегородской области
01 декабря 2023 15:15  [251] Новые форматы работы с молодыми сотрудниками введут на выксунском заводе ОМК
01 декабря 2023 13:22  [264] "ТНС энерго НН" дарит киловатт-часы в 2024 году
01 декабря 2023 09:26  [388] Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил заявку на создание портовой инфраструктуры на Бору
30 ноября 2023 19:07  [461] ПСБ на форуме "Россия" заключил соглашение о строительстве жилья для сотрудников авиастроительного завода в Ульяновске
30 ноября 2023 18:45  [362] Во весь голос: "Ростелеком" внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС
30 ноября 2023 14:54  [763] Производство автомобилей "Волга" планируется возродить в Нижнем Новгороде
29 ноября 2023 19:04  [618] Нижегородский НОЦ и компания Hyper подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября 2023 15:54  [492] Корпорация развития Нижегородской области обменялась опытом развития инвестклимата с коллегами из Республики Татарстан
29 ноября 2023 14:26  [485] ФНС Нижегородской области подала иск в суд на банкротство ООО "Мытный двор"
Бизнес

Вопросы трудоустройства людей с инвалидностью обсудили в Нижегородской области

02 декабря 2023 11:27  [80] Бизнес
фото: Областное кадровое агентство

фото: Областное кадровое агентство

Экспертная сессия "Инклюзивное трудоустройство как инструмент развития кадрового потенциала региона" состоялась 1 декабря на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инициатором мероприятия выступило "Областное кадровое агентство". В нём приняли участие более 40 представителей госструктур, некоммерческих организаций и предприятий региона для обсуждения инклюзивного трудоустройства.

Согласно информации, в условиях кадрового дефицита за последний год отмечается значительный рост интереса к людям с инвалидностью со стороны работодателей.

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина - к 2025 году увеличить число трудоустроенных кандидатов с инвалидностью с 25% до 51%.

"В условиях нехватки специалистов люди с инвалидностью являются важным кадровым ресурсом и должны быть интегрированы в рабочие процессы. Главная задача государства и бизнеса – создать возможности, чтобы особенные кандидаты с особенными потребностями смогли адаптироваться к рабочим условиям, социализироваться, успешно работать и быть вовлеченными в экономическую деятельность", - прокомментировал он.

Специалисты "ОКА" представили алгоритм бизнес-процессов, который поможет работодателям выбрать удобный вариант для закрытия квотируемых рабочих мест самостоятельно или с помощью социально ориентированных НКО. В таком случае работодатель может заключить соглашение с некоммерческой организацией, которая по квоте предприятия трудоустроит кандидата в свою организацию или мастерскую с подходящими условиями для сотрудников с инвалидностью.

Отмечается, что, например, на Выксунском металлургическом заводе заключено соглашение с социальным предпринимателем на создание таких 20 рабочих мест. Предприятие возмещает затраты на оплату труда этим сотрудникам.

Содействие работодателям в подборе кандидатов с инвалидностью на квотируемые рабочие места, а также в формировании продуктивного взаимодействия с некоммерческими организациями оказывают специалисты Проектного инклюзивного офиса, который работает с октября этого года. Координаторами проекта выступили управления по труду и занятости Нижегородской области, АНО "Областное кадровое агентство" и АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области". Проектный инклюзивный офис действует на площадке Нижегородского центра занятости населения в формате "единого окна" по индивидуальному сопровождаемому трудоустройству кандидатов с инвалидностью.

"Считаю важным для работодателей и кандидатов с инвалидностью услышать друг друга в части ожиданий. Речь идет не только о соблюдении требований законодательства и закрытии квот, но о построении такого карьерного пути работника, который был бы комфортен для обеих сторон", - подытожила министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица Работа Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph