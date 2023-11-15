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Политика

Прощание с сенатором РФ Владимиром Лебедевым прошло в соборе Александра Невского

02 декабря 2023 12:11  [107] Политика
Прощание с сенатором РФ Владимиром Лебедевым прошло в соборе Александра Невского

Прощание с сенатором РФ Владимиром Лебедевым прошло в соборе Александра Невского

Церемония прощания с сенатором РФ Владимиром Лебедевым прошла в Кафедральном соборе Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, 2 декабря провели заупокойную божественную литургию и чин отпевания, а затем была организована церемония прощания.

"Профессионал, талантливый руководитель, управленец, опытный политик российского масштаба, замечательный человек с высокой ответственностью за порученное дело, с активной жизненной позицией. Он эффективно работал в Совете Федерации, отстаивая интересы Нижегородской области. Он был полон сил, планов, идей. Нам его будет не хватать. Светлая ему память", - прокомментировал председатель ЗС НО Евгений Люлин.

Как сообщалось ранее, сенатор РФ от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта 30 ноября на 62-ом году жизни.

СПРАВКА
Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в Гродненской области. В 1987 окончил Нижегородский государственный технический университет, по специальности - радиоинженер. В 1997 году связал свою трудовую деятельность с ЗАО "Лукойл-Нижний Новгород". Сначала был назначен на пост заместителя генерального директора, чуть позже стал директором по развитию. С 1998 года работал на руководящих должностях в ОАО "Нижновэнерго".
В 2009 году был избран на пост заместителя губернатора Нижегородской области, курировал вопросы ЖКХ и энергетики.
Позже работал председателем Совета директоров ОАО "Нижегородская теплоснабжающая компания", входил в Инвестсовет при губернаторе.
В середине 2012 года назначен на должность замминистра природных ресурсов и экологии России. В 2013 году возглавил Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).
В сентябре 2014 года делегирован в Совет Федерации от Нижегородской области. Вошёл в комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, став заместителем председателя.

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Теги:
Законодательное собрание Некролог
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