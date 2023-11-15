Новогодняя программа будет организована в "Заповедных кварталах" Общество

фото: АНО АСИРИС

Новогодняя программа будет организована в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, зимний сезон стартует 17 декабря с двух премьер, аудиовизуальной выставки в окнах старинных домов, ярмарки с мастер-классами и католического Рождества в Студеном квартале.

Отмечается, что в этом году акцент решено сделать на семейные программы.

Большая новогодняя мистерия развернется 23 декабря на новогоднем фестивале "Праздник света и обыкновенных чудес" в Трехсвятском квартале с рождественской ярмаркой на ул. Короленко, 17. У каждого гостя будет уникальная возможность посетить "оживший" старинный дом, поучаствовать в мастер-классах и найти подарки от локальных брендов и мастеров для своих близких.

Весь квартал будет освещаться новогодней иллюминацией. В окнах расселённых домов откроется аудиовизуальная выставка "Соседи" со световыми инсталляциями и предметами, открывающими истории бывших жильцов: художников, фотографов и букинистов.

25 декабря в Студеном квартале встретят Рождество вместе с римско-католическим приходом. В храме пройдёт органный концерт, а в саду усадьбы Щелокова – выступление камерного хора при свечах и чаепитие из самовара с угощениями.

Напомним, что в прошлые новогодние праздники на культурных мероприятиях в "Заповедных кварталах" побывали около 6 тыс. человек.

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