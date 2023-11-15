Телебашню в Нижнем Новгороде подсветят в День Неизвестного солдата Общество

Телебашню в Нижнем Новгороде подсветят в День Неизвестного солдата.Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ»

Сегодня, 3 декабря грани самого высокого строения Нижнего Новгорода окрасятся в оранжево-красный цвет, который символизирует языки пламени Вечного огня.

Добавим, что День Неизвестного солдата отмечается в нашей стране ежегодно 3 декабря с 2014 года. Памятная дата установлена в целях увековечить память бессмертного подвига неизвестных российских и советских, погибших на территории России и за ее пределами. День для даты выбран не случайно. Именно 3 декабря 1966 года, в честь 25-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах Неизвестного Солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.