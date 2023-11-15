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Культура и отдых

Нижегородские художники примут участие в ярмарке современного искусства в Казани

03 декабря 2023 12:25  [112] Культура и отдых
Фото: АНО «Центр 800»

Фото: АНО «Центр 800»

Нижегородские художники примут участие в ярмарке современного искусства в Казани. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ярмарка современного искусства волжских городов под названием «Размером с книгу» пройдет в рамках Зимнего книжного фестиваля «Смены» 9-10 декабря. Участниками станут художники из Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда.

Организуют мероприятие центр современной культуры «Смена», галерея Victoria, самоорганизация «Репей» при участии проектного офиса «Нижний 800».

По словам заместителя директора проектного офиса «Нижний 800» Татьяны Иродой, ярмарка – это хороший повод познакомить зрителей с яркими молодыми художниками. Нижегородское современное искусство представят Оленев, Ваца, Иван Белов, Евсти и Дмитрий Жуков. Все работы будут размером с книгу. Такое условие поставили организаторы.

Работы нижегородских художников выполнены в различных форматах и техниках. Это графика, живопись, скульптурные объекты. Один из ведущих представителей художественной сцены Нижнего Новгорода Андрей Оленев, представит на ярмарке объект «Элемент», в котором все иллюстрации являются цифровыми репродукциями работ маслом на дереве.

Отметим, что ярмарка современного искусства волжских городов «Размером с книгу»проводится впервые . А сам Зимний книжный фестиваль приурочен к десятилетию Центра современной культуры «Смена».

Напомним, в концертном пакгаузе на Стрелке открылась фотовыставка "Из истории музыкальной жизни Старого Нижнего"

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Теги:
Искусство Художник Ярмарка
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