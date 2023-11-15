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Общество

Коммунальная техника вышла на обработку дорог в Нижнем Новгороде

03 декабря 2023 14:30  [93] Общество
Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Коммунальная техника вышла на обработку дорог в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В преддверии сильного снегопада городские дорожные и коммунальные службы будут работать в круглосуточном режиме. При необходимости обработка дорог противогололедными материалами и прометание, проведут повторно.

Что бы избежать утренних заторов, в ночь на 4 декабря в уборке снега будут задействованы комбинированные дорожные машины, ковшовые, лаповые погрузчики и грейдеры.

Напомним, сильный снегопад ожидается в воскресенье с 17 до 23.00. В этой связи глава города Юрий Шалабаев поручил по максимуму задействовать дорожно-коммунальную технику.

В департаменте транспорта отметили, что в первую очередь от снега очистят центральные дороги с высокой интенсивностью движения автомобилей и пешеходов, маршруты общественного транспорта, мосты и съезды. А так же проведут очистку подъездных дорог к учреждениям социальной сферы и здравоохранения.

Для вывоза снега во всех районах Нижнего Новгорода сформированы звенья, состоящие из погрузчиков и самосвальной техники.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
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