Мировой рекорд по хороводу установили в Нижнем Новгороде Спорт

Фото Telegram-канал ФК Пари НН

Нижегородцы вошли в книгу мировых рекордов.Об этом в социальных сетях сообщил генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Мировой хороводный рекорд установлен перед матчем премьер-лиги между ФК "Пари НН" и «Уралом».Чашу Стадиона Чемпионата Мира впервые в истории замкнул кольцом большой хоровод в кокошниках. В одной связке было зафиксировано максимальное число участников акции -723 человека.

«Я тоже вчера стоял в этом кольце. И был счастлив. Справа и слева от меня люди тоже были счастливы. Даже люди в инвалидных колясках кружили с нами по стилобату Стадиона. Мы были все вместе. По зову души, а не согнанные директивами»- сказал Давид Мелик-Гусейнов

Отметим, что дата 2 декабря выбрана не случайно. В этот день в 2010 году стало известно, что Россия будет хозяйкой ЧМ по футболу 2018. Кокошники тоже выбраны не случайно. Именно этот женский национальный головной убор был главным атрибутом на «завирусившейся» фотографии наших болельщиков с трибун чемпионата.

Добавим, что матч закончился победой нижегородцев со счетом 1:0. Победный гол на 91 минуте принес своей команде Никита Каккоев