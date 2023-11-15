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Бизнес

Более 500 нижегородцев приняли участие в обучающих вебинарах для молодых и социальных предпринимателей по составлению заявки на грант

04 декабря 2023 09:22  [62] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

30 обучающих вебинаров по составлению заявок на грантовый конкурс в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" провел областной центр "Мой бизнес". Обучение проходило по программе "Продвижение". Участниками вебинаров стали более 500 молодых и социальных предпринимателей. Победа в конкурсе давала возможность получить грант на развитие своего дела в размере 500 тысяч рублей.

"Государство предлагает серьезное финансирование, поэтому и требования к соискателям соответствующие. Для участия в грантовом конкурсе необходимо подготовить и предоставить комплект документов, каждый из которых должен соответствовать определенным требованиям. Поэтому на вебинарах эксперты центра "Мой бизнес" пошагово разбирали с участниками каждый пункт заявки, рассказывали обо всех нюансах ее оформления, а также о подготовке финансовой отчетности по проекту, контроле использования средств и способах подачи заявки. Всего обучение прошли более 500 предпринимателей", – рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что занятия проходили на протяжении полугода – с мая по ноябрь. Первые четыре месяца нижегородцев готовили к подаче документов на конкурс этого года, а оставшийся период – следующего.

"Я два года работала фотографом как самозанятая. Этим летом решила за компанию с другом сходить на круглый стол в арзамасский центр "Мой бизнес". Темой встречи был грантовый конкурс для молодых предпринимателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Поняла, что подхожу под критерии программы и сразу подала заявления регистрацию ИП и на участие в проекте "Продвижение". Прошла все этапы программы. Отдельно хочу отметить вебинары по подготовке заявки на финансирование. Специалисты подробно объяснили особенности заполнения документов. Этот этап помог мне избежать ошибок и без проблем получить грант 500 тысяч рублей. Средства я вложила в открытие фотостудии", – рассказала фотограф из Арзамаса Анастасия Сорокина.

Напомним, "Продвижение" – это комплексная программа, направленная на создание бизнес-проектов для предпринимателей с целью получения грантовой поддержки до 500 тысяч рублей. Проект состоит из трех частей: онлайн-обучения по основам предпринимательской деятельности, мастер-классов о подготовке бизнес-проектов и вебинаров, посвященных условиям составления и подачи заявки на грант по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Гранты в 2023 году получили 300 нижегородцев.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
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