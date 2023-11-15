Нападающий Кирилл Ураков покинул нижегородское "Торпедо" Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нападающий Кирилл Ураков покинул нижегородский ХК "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний воспитанник ижевской "Ижстали" присоединился к основной команде "Торпедо" в 2016 году.

В 2015 году в составе нижегородской "Чайки" стал обладателем Кубка Харламова, а в 2016 году дошел с клубом до финала этого кубка.

В 2017 году в составе сборной России стал бронзовым призером Молодежного Чемпионата мира. В текущем сезоне Кирилл Ураков вышел на лед в 15 матчах, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

"Болельщики нередко отмечали Кирилла за его характер, умение преодолевать травмы и другие трудности, а также способность постоять за партнера в нужный момент", - отметили в "Торпедо".

По информации журналиста "Спорт-Экспресса" Артура Хайруллина, форвард перейдет в ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска.

После вчерашнего матча "Торпедо" с московским "Динамо" клуб организовал Кириллу Уракову церемонию прощания.

Ранее сообщалось, что защитник нижегородского "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь".