Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Заплати налоги до 1 декабря
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
31 октября 2023 18:18  [108] Защитник нижегородского "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь"
31 октября 2023 14:33  [148] Нижегородцы завоевали 4 медали на Международных соревнованиях по киокушин каратэ
30 октября 2023 10:55  [348] Российские киберспортсмены стали чемпионами мира по Dota 2
30 октября 2023 10:22  [317] Евгений Люлин: "Ребята бились самоотверженно, но в этот раз удача оказалась на стороне соперника"
29 октября 2023 17:06  [456] ФК "Пари НН" выиграл у "Сочи" со счетом 1:0
29 октября 2023 13:34  [479] Преданные болельщики ФК "Пари НН" получат персональные кресла на стадионе
28 октября 2023 09:48  [589] Нападающий нижегородского "Торпедо" Никита Артамонов установил рекорд КХЛ
27 октября 2023 18:26  [949] ФК "Пари НН" получил новый клубный автобус
27 октября 2023 17:12  [615] Нижегородка Кристина Завиваева завоевала "бронзу" Первенства мира по шахматам
26 октября 2023 10:11  [537] Давид Мелик-Гусейнов не поддержал проведение матча "Торпедо" на стадионе "Пари НН"
Спорт

Защитник нижегородского "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь"

31 октября 2023 18:18  [108] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Защитник нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь". Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

Согласно информации, нижегородский клуб получил за 20-летнего игрока денежную компенсацию.

Глеб Иванов пополнил состав "Торпедо" в прошлом году, перейдя из "Медисин Хэт" Западной хоккейной лиги (Канада). В сезоне 2022/2023 защитник провел за нижегородскую команду 59 матчей, заработав 6 (1+5) очков при показателе полезности "-8".

Кроме того, Глеб Иванов провел 2 матча в плей-офф МХЛ за "Чайку" и помог клубу завоевать Кубок Харламова.

В текущем сезоне защитник провел за "Торпедо" один матч, а также 3 игры за клуб-партнер нижегородцев "Дизель" в ВХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий нижегородского "Торпедо" Никита Артамонов установил рекорд КХЛ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph