Защитник нижегородского "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь" Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Защитник нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь". Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

Согласно информации, нижегородский клуб получил за 20-летнего игрока денежную компенсацию.

Глеб Иванов пополнил состав "Торпедо" в прошлом году, перейдя из "Медисин Хэт" Западной хоккейной лиги (Канада). В сезоне 2022/2023 защитник провел за нижегородскую команду 59 матчей, заработав 6 (1+5) очков при показателе полезности "-8".

Кроме того, Глеб Иванов провел 2 матча в плей-офф МХЛ за "Чайку" и помог клубу завоевать Кубок Харламова.

В текущем сезоне защитник провел за "Торпедо" один матч, а также 3 игры за клуб-партнер нижегородцев "Дизель" в ВХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий нижегородского "Торпедо" Никита Артамонов установил рекорд КХЛ.