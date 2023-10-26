Защитник нижегородского "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь"

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Защитник нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь". Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".
Согласно информации, нижегородский клуб получил за 20-летнего игрока денежную компенсацию.
Глеб Иванов пополнил состав "Торпедо" в прошлом году, перейдя из "Медисин Хэт" Западной хоккейной лиги (Канада). В сезоне 2022/2023 защитник провел за нижегородскую команду 59 матчей, заработав 6 (1+5) очков при показателе полезности "-8".
Кроме того, Глеб Иванов провел 2 матча в плей-офф МХЛ за "Чайку" и помог клубу завоевать Кубок Харламова.
В текущем сезоне защитник провел за "Торпедо" один матч, а также 3 игры за клуб-партнер нижегородцев "Дизель" в ВХЛ.
Ранее сообщалось, что нападающий нижегородского "Торпедо" Никита Артамонов установил рекорд КХЛ.
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