Турпоток в Нижний Новгород в 2024 году увеличится более чем на 49% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Туристский поток в Нижний Новгород в 2024 году увеличится более чем на 49% рамках реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев на заседании Гордумы.

Согласно информации, в 2023 году на развитие сферы туризма в Нижнем Новгороде было выделено 186,8 млн рублей.

В рамках федерального проекта обустраивались арт-объекты, велопарковки, навигация, фотозоны, смотровые площадки и многое другое.

Прогнозируется, что в следующем году туристский поток увеличится на 49,37%. На 47,72% увеличится среднегодовая загрузка коллективных средств размещения. Количество объектов показа в границах туристского центра вырастет на 12,08%.

Ранее сообщалось, что Центр международного сотрудничества и туризма создадут в Нижнем Новгороде.