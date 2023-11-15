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Общество

Более 1700 жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия в 2023 году

04 декабря 2023 11:58  [87] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 1700 жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия в 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на заседании Гордумы.

Согласно информации, в текущем году было расселено 19 793 кв. м жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 1 760 человек. На эти цели по состоянию на 1 декабря было выделено более 1 млрд рублей.

Были введены в эксплуатацию дома в Автозаводском районе, построенные на бюджетные средства. Это 11-этажный дом на 119 квартир на улице Героя Васильева, 33А, 10-этажный дом на 137 квартир на улице Дружаева для расселения жителей аварийных домов. Для расселения жителей дома на улице Краснодонцев построили 11-этажный дом на 126 квартир на улице Героя Васильева.

По итогам 2023 года будут расселены все 192 многоквартирных дома общей площадью 54 794 кв. м, признанные аварийными до 2017 года. В рамках новой программы, которая стартует в 2024 году, планируется расселить 2 982 квартиры общей площадью 98 270 кв.м в 255 аварийных домах. Для этого будет построено 15-20 жилых домов общей площадью более 100 тысяч кв.м.

На создание социальной и дорожной инфраструктуры в новых жилых комплексах в 2023 году в рамках проекта "Жилье" был направлен 1 млрд рублей.

Так, идет строительство дороги от улицы Академика Сахарова до пересечения с улице Генерала Ивлиева, что улучшит транспортную доступность новых жилых районов. Сейчас ее готовность составляет 69%. Планируется, что дорога будет открыта в ноябре 2024 года.

Также Юрий Шалабаев сообщил, что до конца года завершится строительство школы в ЖК "Новая Кузнечиха" на 1 125 мест. Ее открытие запланировано на 2024 год.

Ранее сообщалось, что расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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