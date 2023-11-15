Почти 7 тысяч мест допобразования создано в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 7 тысяч новых мест дополнительного образования в 31 образовательной организации создали в Нижнем Новгороде в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на заседании Гордумы.

Согласно информации, в этом году в рамках проекта "Современная школа" были построены пристрой на 400 мест к школе №117 в Сормовском районе и пристрой на 250 мест к школе №168 в Канавинском районе.

На реализацию федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", направленного на развитие системы дополнительного образования, было выделено 435,49 млн рублей. Сейчас программы допобразования в Нижнем Новгороде реализуют 19 учреждений дополнительного образования, 153 общеобразовательные организации и 259 дошкольных организаций.

В 2023 году сертификаты дополнительного образования есть у 158 392 детей. Охват обучающихся сертификатами превышает установленный на 2023 год плановый показатель на 17,81%. К концу года этот показатель достигнет 80%.

В этом году было открыто 1 190 дополнительных общеразвивающих программ по различным техническим и естественно-научным направлениям. Всего на сегодняшний день на портале "Навигатор дополнительного образования" представлено более 6 000 программ.

На реализацию федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" было выделено 3 494,15 тыс. рублей, которые уже полностью исполнены. На эти средства было проведено брендирование 4 образовательных учреждений, закуплено новое оборудование для школ.

Ранее сообщалось, что новое помещение для детского ансамбля открыли в Нижнем Новгороде.