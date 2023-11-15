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Общество

Свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде ликвидировали

04 декабря 2023 12:29  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в рамках своего отчёта на заседании Гордумы рассказал о ликвидации двух объектов накопленного вреда - свалок на на улице Заовражная и на Московском шоссе.

Согласно информации, работы проводились в 2023 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология. Техническая готовность лбоих объектов составляет 100%.

"В рамках рекультивации земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Московское шоссе, д.473,475, было проведено устройство пожарных водоёмов и технологических площадок, механическая обработка масс отходов, засыпка "грунтом-рекультивантом" и организация рельефа. На заключительном (биологическом) этапе рекультивации осуществлён посев травяной растительности", - рассказал мэр.

Стоит отметить, что эту свалку, занимавшую площадь 16,39 га с объёмом отходов 140, 41 тыс. кубометров удалось ликвидировать даже раньше установленного срока - в конце октября.

На земельном участке на улице Заовражной в рамках рекультивации были проведены инженерно-геодезические работы, отходы с обособленных участков собрали и вывезли, а склон укрепили. Кроме того, сюда внесли плодородный грунт.

Напомним, свалка здесь занимала более 3 га с накоплением более 33 тысяч кубометров отходов.

"На сегодняшний день все основные работы по рекультивации данных объектов выполнены. Биологический этап и экологический мониторинг на объектах продолжаются", - добавил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Отчетность Свалки Юрий Шалабаев
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