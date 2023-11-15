Олег Ли пополнил состав нижегородского "Торпедо"

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Олег Ли пополнил состав нижегородского хоккейного клуба "Торпедо". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Согласно информации, контракт с 32-летним нападающим подписан до 30 апреля 2024 года.
В КХЛ Олег Ли дебютировал в сезоне 2010/2011. В первый же год в лиге он дошел до финала Кубка Гагарина с "Атлантом".
В разные годы выступал в КХЛ за "Адмирал", "Амур", СКА, "Ак Барс", "Сибирь" и "Автомобилист", за который в текущем сезоне провел 31 матч, отметившись двумя голами и одним ассистом.
Всего за 457 матчей в КХЛ Олег Ли набрал 149 (63+86) очков.
Ранее сообщалось, что нападающий Кирилл Ураков покинул нижегородское "Торпедо".
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