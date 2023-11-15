Нижегородская область заняла 46 место рейтинга по отсутствую вредных привычек Общество

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Нижегородская область заняла 46 место рейтинга по отсутствую вредных привычек, составленного РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга использовались данные о продаже алкоголя и табачных изделий; преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертности от причин, вызванных употреблением спиртного за последние три года.

Нижегородская область по итогам 2022 года набрала 58 рейтинговых баллов против 58,9 в рейтинге прошлого года. Такое же количество баллов набрала Ярославская область, которая заняла 45 место.

Возглавила рейтинг Чеченская республика, которая, как и в прошлом году, набрала 100 баллов. На последнем месте расположилась республика Хакасия с 14,8 баллами.

Напомним, в прошлом году Нижегородская область занимала 28 место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек.