Нижегородские IT-специалисты оформили более 1100 льготных ипотек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,1 тысячи кредитов на получение льготной ИТ-ипотеки выдано в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, общая сумма выданных кредитов составила 7,9 млрд рублей. При этом только с начало октября объем увеличился почти на 2 млрд рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что регион входит в топ-10 по числу оформленных ипотек.

Программа льготной ипотеки была запущена в мае 2022 года. Сейчас она действует до конца 2024 года, но уже обсуждается ее продление.

Получить льготный кредит могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 50 лет включительно.

Ранее сообщалось, что более 300 договоров на семейную ипотеку оформили в Нижегородской области.