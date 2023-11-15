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Общество

Нижегородские IT-специалисты оформили более 1100 льготных ипотек

04 декабря 2023 14:35  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,1 тысячи кредитов на получение льготной ИТ-ипотеки выдано в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, общая сумма выданных кредитов составила 7,9 млрд рублей. При этом только с начало октября объем увеличился почти на 2 млрд рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что регион входит в топ-10 по числу оформленных ипотек. 

Программа льготной ипотеки была запущена в мае 2022 года. Сейчас она действует до конца 2024 года, но уже обсуждается ее продление.

Получить льготный кредит могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 50 лет включительно.

Ранее сообщалось, что более 300 договоров на семейную ипотеку оформили в Нижегородской области.

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Теги:
IT Ипотека
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