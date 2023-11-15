Более 300 договоров на семейную ипотеку оформили в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 300 договоров на семейную ипотеку оформили в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Согласно информации, государственная программа "Семейная ипотека" начала действовать в октябре 2022 года. Чуть более чем за год в Нижегородской области было оформлено 330 договоров льготного ипотечного кредитования. За это время участниками программы стали около тысячи нижегородцев.

Льготную ипотеку могут получить семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. У заемщика должно быть российское гражданство, он также может привлечь созаемщиков, причем необязательно супруга или родителя ребенка.

Программа предусматривает снижение процентной ставки по кредиту на весь срок кредита. Из областного бюджета с 2022 года на реализацию программы было направлено около 45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 6 миллиардов рублей кредитов по льготной ИТ-ипотеке выдано в Нижегородской области.

Также напомним, что правительство намерено поддержать идею о продлении действия семейной ипотеки после 1 июля 2024 года.