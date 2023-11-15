Работающие родители детей-инвалидов будут получать соцвыплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий социальные выплаты работающим родителям детей-инвалидов. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, родители и опекуны, работающие неполный день, в том числе удалённо, будут получать выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей ежемесячно.

Указ вступит в силу уже с 1 января 2024 года.

Отметим, что ранее пособие выделяли только для неработающих родителей и опекунов, теперь же программу расширили.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили увеличить до уровня МРОТ ежемесячную плату россиянам, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и престарелыми людьми старше 75 лет.